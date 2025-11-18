 Aller au contenu principal
La société biopharmaceutique Invivyd s'effondre après une offre d'actions de 125 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige pour dire "late Mon" dans le 2ème point)

18 novembre -

** Les actions d'Invivyd IVVD.O ont baissé de 13,4 % en pré-marché à 2,46 $ après la fixation du prix d'une offre d'actions de 125 millions de dollars

** La société biopharmaceutique basée à New Haven, Connecticut, a vendu lundi soir () 50 millions d'actions, dont 6 millions de bons de souscription préfinancés

** Le prix d'offre de 2,50 $ représente une décote de 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions gain de ~33% le vendredi. Elles ont à peu près doublé au cours des 9 dernières séances

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le lancement potentiel de son anticorps monoclonal COVID-19 , VYD2311, la poursuite de la R&D pour les programmes en cours tels que le virus respiratoire syncytial (RSV) et la rougeole

** Cantor Fitzgerald est l'unique teneur de livre

** IVVD a ~233,1 millions d'actions en circulation ** Trois analystes couvrant IVVD évaluent l'action à "acheter"; deux d'entre eux ont un PT de 10 $, l'autre un PT de 2 $, selon les données de LSEG

ADAGIO THERAPEUT
2,7500 USD NASDAQ -40,73%
INVIVYD
2,8400 USD NASDAQ +20,85%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 14:00:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

