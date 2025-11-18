La société biopharmaceutique Invivyd s'effondre après une offre d'actions de 125 millions de dollars

18 novembre -

** Les actions d'Invivyd IVVD.O ont baissé de 13,4 % en pré-marché à 2,46 $ après la fixation du prix d'une offre d'actions de 125 millions de dollars

** La société biopharmaceutique basée à New Haven, Connecticut, a vendu lundi soir () 50 millions d'actions, dont 6 millions de bons de souscription préfinancés

** Le prix d'offre de 2,50 $ représente une décote de 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions gain de ~33% le vendredi. Elles ont à peu près doublé au cours des 9 dernières séances

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le lancement potentiel de son anticorps monoclonal COVID-19 , VYD2311, la poursuite de la R&D pour les programmes en cours tels que le virus respiratoire syncytial (RSV) et la rougeole

** Cantor Fitzgerald est l'unique teneur de livre

** IVVD a ~233,1 millions d'actions en circulation ** Trois analystes couvrant IVVD évaluent l'action à "acheter"; deux d'entre eux ont un PT de 10 $, l'autre un PT de 2 $, selon les données de LSEG