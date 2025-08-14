La société Berkshire Hathaway de Warren Buffett acquiert 5 millions d'actions de UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 2 à 5)

Le Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions de UnitedHealth Group

UNH.N , a-t-on appris jeudi de source réglementaire, ce qui a fait grimper l'action de l'assureur santé de 7 % dans les échanges prolongés.

L'investisseur milliardaire Buffett a détenu environ 1,18 million d'actions de UnitedHealth entre 2006 et 2009, avant de vendre l'intégralité de sa participation en 2010 dans le cadre d'un retrait plus large des assureurs de santé.

Cet investissement intervient alors que UnitedHealth est confrontée à la flambée des coûts médicaux, à des enquêtes fédérales, aux retombées de l'assassinat d'un cadre supérieur et à une cyberattaque l'année dernière.

Le conglomérat de soins de santé a signalé une douleur prolongée avec une nouvelle prévision de bénéfice beaucoup plus faible, car il prévoit des milliards de coûts supplémentaires dans les trimestres à venir.

Les actions de cette composante du Dow Jones ont chuté de 46 % depuis le début de l'année.