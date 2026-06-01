La société australienne Syrah Resources annonce que Tesla a retiré son avis de résiliation concernant le contrat d'approvisionnement en graphite

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La société australienne Syrah Resources

SYR.AX a déclaré lundi que Tesla TSLA.O avait retiré son avis d'intention de résilier un contrat d'achat de graphite, après que le constructeur de véhicules électriques eut reconnu que la société minière avait réalisé des progrès suffisants pour remédier à un manquement présumé.