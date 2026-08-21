La société australienne Steadfast accepte l'offre de rachat de 5,5 milliards de dollars présentée par un consortium soutenu par KKR

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* Le cours de l'action a progressé de plus de 40 % depuis l'annonce de l'offre

* Un analyste prévoit un regain d’intérêt pour les opérations de privatisation en Australie

* Le conseil d’administration recommande l’opération; finalisation prévue en décembre

(Mises à jour tout au long de l'article avec contexte et avis des analystes) par Nikita Maria Jino et Roshan Thomas

Le groupe australien Steadfast SDF.AX a accepté un rachat de 7,7 milliards de dollars australiens (5,52 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars américains) par un consortium soutenu par le géant américain de l'investissement KKR KKR.N , a annoncé vendredi le courtier en assurance.

Aux termes de l’accord, le distributeur d’assurances spécialisées Amwins Group acquerra l’activité d’agence de souscription de Steadfast, tandis que Dragoneer Investment Group prendra le contrôle de ses activités de courtage.

Comme annoncé précédemment, les actionnaires de Steadfast recevront 6 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de près de 52 % par rapport au cours de clôture de l’action le 9 juin — dernier jour de cotation avant que la société ne rende publique une proposition non contraignante émanant de Dragoneer et d’Amwins.

"Cette opération est révélatrice de l’arbitrage de valorisation persistant entre les marchés publics australiens et les marchés privés mondiaux", a déclaré Emanuel Ajay Datt, directeur général de Datt Capital.

Cette offre intervient plusieurs mois après la mise à l'écart temporaire du directeur général de Steadfast, Robert Kelly, , dans le cadre d’une enquête externe suite à une plainte sur le lieu de travail, ce qui avait fait chuter le cours de l’action à son plus bas niveau depuis près de trois ans après l’annonce en octobre. Depuis le 9 juin, le titre a progressé de plus de 40 %.

Le conseil d’administration de Steadfast a recommandé à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur du projet du consortium, en l’absence d’une proposition plus avantageuse et sous réserve qu’un expert indépendant conclue que l’opération est dans le meilleur intérêt des actionnaires.

La société prévoit de mettre en œuvre ce projet en décembre, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié après la clôture du marché.

L'ÉCART DE VALORISATION ALIMENTE UNE VAGUE DE DÉLISTINGS

L’opération Steadfast met en évidence une forte augmentation des opérations de privatisation en Australie, les acquéreurs étrangers et les sociétés de capital-investissement ciblant les sociétés cotées, en particulier dans le secteur des services financiers.

Parmi les autres offres, citons celle de la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST visant le gestionnaire d’actifs Perpetual PPT.AX , ainsi que le rachat par le gestionnaire d’investissements new-yorkais CC Capital Partners du prestataire de services financiers Insignia Financial.

Emanuel Ajay Datt s'attend à un regain d'intérêt pour les opérations de privatisation en Australie, en particulier pour les sociétés de moyenne capitalisation "de qualité", qui ont été "délaissées" par les flux passifs se dirigeant vers les poids lourds des indices.

(1 dollar = 1,3957 dollars australiens)