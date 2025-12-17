 Aller au contenu principal
La société australienne Star Entertainment monte en flèche après la nomination de Mathieson Jr. au poste de directeur général
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 01:28

17 décembre - ** Les actions de Star Entertainment SGR.AX augmentent de 11,9 % pour atteindre 0,118 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 17 septembre.

** L'opérateur de casino en difficulté nomme Bruce Mathieson Jr. nouveau directeur général, celui-ci abandonnant son poste de président du conseil d'administration.

** Nomme Soo Kim, président du groupe de jeux américain Bally's BALY.N , au poste de président du conseil d'administration.

** Les actions affichent la plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 21 novembre.

** 7,5 millions d'actions ont changé de mains, soit 1,1 fois la moyenne sur 30 jours.

** Depuis le début de l'année, les actions sont en baisse de 44,7 %.

