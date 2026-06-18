La société australienne Redstone Resources en hausse après l'acquisition de projets aurifères et de lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Le cours de l'action de la société australienne Redstone Resources RDS.AX a bondi de 100 % pour atteindre 0,004 dollar australien, soit sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis avril 2025

** Les actions ont atteint leur plus haut niveau depuis le 26 mai ** La société spécialisée dans les métaux de base, les métaux précieux et le lithium acquiert un portefeuille de projets d’exploration d’or, de lithium, de cuivre et de métaux de base situés à Greenfields, en Australie-Occidentale

** Acquisition auprès de la société d’exploration privée Hurricane Prospecting pour un montant de 225.000 dollars australiens, soit (158.355,00 dollars)

** Environ 6,8 millions d’actions ont changé de mains, contre une moyenne sur 30 jours de 906.332 actions

** L'action Redstone affiche une hausse de 16,7% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4209 dollars australiens)