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La société australienne Range International progresse grâce à une première commande d'un client indonésien
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 04:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de la société australienne Range International RAN.AX ont progressé jusqu'à 5,2 % pour atteindre 0,10 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 6 octobre

** Le fabricant de palettes en plastique a reçu une commande d'achat portant sur 500 palettes « zéro déchet » Re>Pal de la part d’une entreprise publique indonésienne

** Cette commande fait suite à l’annonce préalable par la société d’un achat potentiel de 35.000 palettes auprès du même client

** La société précise que cette première commande de 500 palettes doit faire l’objet d’une fabrication, d’une livraison et d’un paiement immédiats

** La société ajoute que cette commande potentielle de 35.000 palettes à elle seule dépasserait de plus de trois fois son chiffre d’affaires record de ventes de palettes pour l’exercice 25

** Plus de 59.000 actions ont changé de mains, soit environ 3,3 fois la moyenne sur 30 jours

** Depuis le début de l’année, le titre a perdu 66,7 %

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