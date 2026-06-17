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La société australienne Neurizon Therapeutics bondit après la conclusion d'un accord avec une entreprise américaine
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 05:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Neurizon Therapeutics NUZ.AX ont bondi de 12,7% pour atteindre 0,071 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 18 mai

** En passe de connaître sa meilleure journée depuis le 23 janvier ** La société signe un accord d’approvisionnement à long terme avec la société américaine Elanco Animal Health ELAN.N , cotée en bourse, pour une durée initiale de cinq ans

** La société s'assure ainsi l'accès au monepantel à usage humain, le principe actif de son produit phare, le NUZ-001

** Le titre a perdu 16,5% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance actuelle

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