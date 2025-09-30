La société australienne Liontown Resources révise le prix de l'accord d'achat de Tesla et est en pourparlers avec Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Liontown Resources LTR.AX a déclaré mardi avoir convenu avec Tesla TSLA.O de modifier le mécanisme de fixation des prix dans leur accord d'achat à long terme.
Le mineur de lithium est également en pourparlers avec Ford Motor F.N pour réviser leurs accords d'achat et de prêt.
