La société australienne Liontown Resources révise le prix de l'accord d'achat de Tesla et est en pourparlers avec Ford

Liontown Resources LTR.AX a déclaré mardi avoir convenu avec Tesla TSLA.O de modifier le mécanisme de fixation des prix dans leur accord d'achat à long terme.

Le mineur de lithium est également en pourparlers avec Ford Motor F.N pour réviser leurs accords d'achat et de prêt.