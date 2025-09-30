 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 908,43
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société australienne Liontown Resources révise le prix de l'accord d'achat de Tesla et est en pourparlers avec Ford
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 01:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liontown Resources LTR.AX a déclaré mardi avoir convenu avec Tesla TSLA.O de modifier le mécanisme de fixation des prix dans leur accord d'achat à long terme.

Le mineur de lithium est également en pourparlers avec Ford Motor F.N pour réviser leurs accords d'achat et de prêt.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,105 USD NYSE +0,75%
LIONTOWN
0,515 EUR Tradegate 0,00%
LIONTOWN
0,6020 USD OTCBB 0,00%
TESLA
443,2100 USD NASDAQ +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank