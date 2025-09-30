 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société australienne Liontown Resources révise le prix de l'accord d'achat de Tesla et est en pourparlers avec Ford
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 02:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les accords aux paragraphes 2 à 4)

Liontown Resources LTR.AX a déclaré mardi avoir convenu avec Tesla TSLA.O de modifier le mécanisme de tarification de leur accord d'achat à long terme.

Les changements de prix interviennent alors que le mineur de lithium cherche à s'éloigner des indices d'hydroxyde de lithium pour passer au concentré de spodumène, dans le cadre de son objectif plus large d'être exposé à un "panier" de références de prix pour les principaux produits de lithium tels que l'hydroxyde de lithium, le carbonate de lithium et le concentré de spodumène.

Liontown a précisé qu'il n'y aurait aucune modification des volumes restants dans le cadre de l'accord pour le reste de la durée, qui s'achève en 2029.

La société est également en pourparlers avec Ford Motor

F.N pour réviser leurs accords d'achat et de prêt, ce qui, selon Liontown, pourrait modifier les quantités contractuelles, les engagements d'achat pour les livraisons futures et le reprofilage des accords d'emprunt.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,105 USD NYSE +0,75%
LIONTOWN
0,515 EUR Tradegate 0,00%
LIONTOWN
0,6020 USD OTCBB 0,00%
TESLA
443,2100 USD NASDAQ +0,64%
