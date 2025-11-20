La société australienne Liontown fait un bond en avant après la première vente aux enchères de spodumène, dont les prix sont nettement supérieurs aux prix du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi que sa première vente aux enchères en ligne de concentré de spodumène provenant de son projet phare de Kathleen Valley a permis d'obtenir un prix bien supérieur aux niveaux actuels du marché au comptant.

Les prix du spodumène, matière première du lithium, ont grimpé à 1075 $ la tonne cette semaine, leur plus haut niveau depuis juin 2024, après avoir remonté de près de la moitié depuis le creux de quatre ans atteint en juin, mais toujours bien en deçà des pics de la fin 2022, au-dessus de 6000 $.

Le résultat de la vente aux enchères est le dernier indicateur suggérant qu'une reprise longtemps attendue de la demande de lithium est en train de prendre racine après que le président du principal producteur chinois Ganfeng Lithium Group Co 002460.SZ a prévu une croissance de la demande de 30 % ou jusqu'à 40 % pour le métal des batteries en 2026 plus tôt cette semaine, ce qui a fait bondir les actions dans le secteur.

Kathleen Valley a produit son premier concentré en juillet 2024 et fonctionne avec environ 80 % d'énergie renouvelable. Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla TSLA.O et Ford Motor F.N , pour acheter du lithium destiné aux véhicules électriques.

Liontown a vendu 10 000 tonnes métriques de concentré de lithium pour livraison en janvier 2026 au prix de 1 254 dollars la tonne par l'intermédiaire de la plateforme numérique allemande de matières premières Metalshub, attirant plus de 50 acheteurs qualifiés de neuf pays.

Les actions ont bondi de 9,7 % à 1,608 dollar australien jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 5 janvier 2024.

La société prévoit d'autres ventes aux enchères en ligne de ce type jusqu'en 2026 et au-delà, bien qu'elle ne divulgue pas les détails de ces futures ventes aux enchères de routine, a-t-elle ajouté.

"Le résultat d'aujourd'hui montre que le marché s'améliore et que les acheteurs ont confiance pour s'engager de manière compétitive lorsqu'ils disposent d'une plateforme équitable et ouverte", a déclaré le directeur général Tony Ottaviano.

En août , le gouvernement australien a investi 50 millions de dollars australiens (32,49 millions de dollars) dans Liontown pour soutenir la montée en puissance et la transition vers l'exploitation minière souterraine du projet Kathleen Valley.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)