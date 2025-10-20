La société australienne Larvotto Resources reçoit une proposition de rachat à une valeur proche de 470 millions de dollars

La société minière australienne Larvotto Resources LRV.AX a déclaré lundi avoir reçu une offre indicative confidentielle et non contraignante de la part de United States Antimony Corporation (USAC), évaluant la société à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,88 millions de dollars).

(1 $ = 1,5385 dollars australiens)