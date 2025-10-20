 Aller au contenu principal
La société australienne Larvotto Resources fait l'objet d'une offre de rachat qui la valorise à près de 470 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 02:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

La société australienne Larvotto Resources LRV.AX a déclaré lundi avoir reçu une offre indicative non contraignante de la part de United States Antimony Corporation (USAC), évaluant la société minière à environ 722,9 millions de dollars australiens (469,88 millions de dollars).

Les actions de Larvotto ont augmenté de 16,1 % pour atteindre un niveau record de 1,44 dollar australien à 00h00 GMT.

USAC, qui vend de l'antimoine, de la zéolite et des métaux précieux principalement aux États-Unis et au Canada, a offert 1,40 dollar australien par action Larvotto, ce qui représente une prime de 12,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Cette offre fait suite à l'acquisition par USAC de 10,0 % du capital de la société australienne vendredi, ce qui "fait de USAC le plus grand actionnaire unique du Larvotto", a déclaré la société américaine dimanche.

Le Larvotto a déclaré qu'il n'était pas certain que l'offre aboutisse à une proposition contraignante.

(1 dollar = 1,5385 dollar australien)

Fusions / Acquisitions
