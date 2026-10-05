La société australienne Ingenia Communities progresse alors que Warburg Pincus obtient l'accès à la due diligence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 octobre - ** Le cours de l'action de la société australienne Ingenia Communities INA.AX progresse de 3,8 % pour atteindre 4,960 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 29 janvier
** Le promoteur immobilier a accordé à Warburg Pincus un accès initial à la due diligence sur une base non exclusive, après que la société américaine de capital-investissement a relevé son offre de rachat pour la troisième fois
** Le repreneur a présenté la semaine dernière sa troisième offre, évaluant INA à environ 2,14 milliards de dollars australiens (1,49 milliard de dollars)
** La société indique que cet accès permettra à Warburg de transformer sa proposition indicative révisée en offre
** Le titre a perdu 4,7 % depuis le début de l'année, en tenant compte de la variation du jour
(1 $ = 1,4382 dollars australiens)
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