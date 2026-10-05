La société australienne Ingenia Communities ouvre ses comptes à Warburg Pincus après avoir rejeté deux offres précédentes

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Le promoteur immobilier australien Ingenia Communities Group INA.AX a accordé lundi à Warburg Pincus un accès initial à la diligence raisonnable sur une base non EXCLUSIF, après que la société américaine de capital-investissement eut relevé son offre publique d'achat pour la troisième fois.

Voici plus de détails:

* La dernière proposition , annoncée la semaine dernière, valorise Ingenia à environ 2,14 milliards de dollars australiens (, soit 1,49 milliard de dollars). L'offre de 5,25 dollars australiens par action est supérieure de près de 4 % à la précédente offre de Warburg Pincus , qui s'élevait à 5,05 dollars australiens et qu'Ingenia avait rejetée, estimant qu'elle sous-évaluait considérablement la société.

* L’accès à la diligence raisonnable permettra à Warburg Pincus de transformer sa proposition indicative révisée en une offre formelle.

* Fin août, Ingenia a conclu un accord de 992,5 millions de dollars australiens pour racheter Peet, promoteur immobilier résidentiel de PPC.AX . Ingenia a déclaré lundi qu’elle ne mettrait pas fin à cette opération malgré la condition posée par Warburg dans son offre, selon laquelle Ingenia ne devait pas poursuivre l’acquisition de Peet.

* Le conseil d'administration d'Ingenia évalue actuellement quelle opération serait la plus avantageuse pour les actionnaires et si la proposition de Warburg pourrait être considérée comme supérieure au sens des termes de l'accord conclu avec Peet.

* L'action Ingenia Communities a progressé de 1,9 % à 4,870 dollars australiens en début de séance.

(1 $ = 1,4386 dollar australien)