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La société australienne GQG Partners poursuit ses pertes ; Macquarie abaisse son objectif de cours en raison d'une performance en baisse
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 04:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action de GQG Partners GQG.AX recule de 2,4 % à 1,40 dollar australien, enregistrant ainsi une deuxième séance consécutive de baisse

** Les analystes de Macquarie ont revu à la baisse de <1 % leurs estimations du bénéfice par action (BPA) pour l’exercice 2027 de cette société mondiale de gestion d’actifs de niche, en raison d’une hausse des estimations de sorties nettes de capitaux

** GQG a annoncé lundi que le total des actifs sous gestion s’élevait à 156 milliards de dollars au 30 juin, contre 163,3 milliards de dollars au 31 mai

** La société de courtage indique que la performance des fonds de la société s'est détériorée au cours des trois derniers mois environ

** Macquarie réitère sa note “neutre” sur le titre et abaisse son objectif de cours de 1,40 dollar australien à 1,35 dollar australien par action

** Étant donné que la performance à long terme de la plupart des fonds reste inférieure aux indices de référence, nous restons prudents quant aux flux des années à venir – selon la société de courtage

** L'action GQG a reculé de 17,8 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la journée

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 04:24:00.

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