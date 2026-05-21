La société australienne Dalrymple Bay Infrastructure atteint un niveau record alors que Citi relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
21 mai - ** L'action Dalrymple Bay Infrastructure
DBI.AX progresse légèrement pour atteindre un record de 5,69 dollars australiens, prolongeant ainsi sa série de hausses à une troisième séance consécutive avec un gain de 3,6%
** Citi relève la valorisation de la société d'infrastructure à 6,10 dollars australiens par action et maintient sa recommandation “acheter”
** Mercredi, DBI a annoncé une prévision de distribution annuelle de 28,62 cents australiens par action à compter du 1er juillet, en hausse de 8,5% par rapport à l'année dernière, tout en maintenant la distribution du premier trimestre à 6,75 cents australiens par action, conformément aux prévisions
** La société de courtage Citi considère DBI comme une valeur sûre dans un contexte incertain
** Six analystes sur huit attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, et deux la note “conserver”; le cours cible médian est de 5,63 dollars australiens – données compilées par LSEG
** Le titre a progressé de 13,4% depuis le début de l'année
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