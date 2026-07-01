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La société australienne Collins Foods voit ses pertes s'aggraver alors que Morningstar prévoit une reprise limitée de ses marges
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 03:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er juillet - ** L' CKF.AX , action de l'opérateur australien de KFC Collins Foods, enregistre une deuxième journée de baisse, reculant de 3,1 % à 7,90 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 13 mai

** Les analystes de Morningstar estiment que la croissance des marges de la société sur le marché australien est freinée par la concurrence et les coûts de livraison

** La société a annoncé une multiplication par cinq de son bénéfice net de l'exercice, qui s'élève à 44,2 millions de dollars australiens (30,58 millions de dollars américains), mais son titre a clôturé en baisse de 2,5 % après l'annonce des résultats mardi

** Morningstar a indiqué que les résultats étaient conformes aux attentes, mais que les marges d’EBITDA, que les analystes s’attendaient à voir remonter à 21 %, se sont repliées à environ 19 %

** L'agence s'attend à ce que la forte croissance des ventes à livraison, dont les marges sont plus faibles, constitue un frein structurel en Australie

** Il ajoute que, bien que les bénéfices tirés de la hausse des ventes et des gains d’efficacité opérationnelle puissent compenser l’inflation des coûts et la dilution des marges, Morningstar ne s’attend plus à ce que les marges brutes se redressent de manière significative, la concurrence limitant les hausses de prix au-delà de l’inflation

** Il note une croissance “solide” des ventes à périmètre constant en Australie depuis le début de l’exercice 2027; il estime que la faiblesse des ventes en Europe reflète probablement des facteurs temporaires tels que la situation géopolitique et l’échec d’offres à durée limitée

** Le titre a perdu plus de 23 % depuis le début de l’année

(1 $ = 1,4453 dollars australiens)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 03:13:30.

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