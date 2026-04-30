La société australienne AirTrunk va investir 3 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans deux nouveaux centres de données en Malaisie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations du directeur général aux paragraphes 3 et 4) par Scott Murdoch

La société australienne AirTrunk a annoncé jeudi qu'elle allait investir 3 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour construire deux centres de données hyperscale en Malaisie, doublant ainsi ses activités existantes dans le pays.

Les deux centres de données, qui seront situés à Johor Bahru, auront une capacité combinée de plus de 280 mégawatts et seront situés à proximité des campus de centres de données existants d'AirTrunk.

Les quatre centres de données auront une capacité de plus de 700 mégawatts et porteront la valeur de l'investissement d'AirTrunk en Malaisie à 6,8 milliards de dollars (XX milliards d'euros), a indiqué la société.

« La demande en infrastructures cloud et d'IA dans la région Asie-Pacifique évolue plus rapidement que la plupart des gens ne l'avaient prévu », a déclaré Robin Khuda, directeur général d'AirTrunk, à Reuters.

« Notre travail consiste à garder une longueur d'avance, non seulement sur un seul marché, mais dans toute la région. » Cette expansion en Malaisie intervient après qu'AirTrunk, détenue par un consortium dirigé par Blackstone BX.N , a annoncé la semaine dernière son intention d'acquérir le développeur indien de centres de données Lumina CloudInfra, afin de renforcer ses activités en Inde. AirTrunk a déclaré qu'elle prévoyait d'investir 5 milliards de dollars (XX milliards d'euros) en Inde.

Une fois l'accord indien finalisé, AirTrunk disposera d'une capacité opérationnelle et prévue de plus de 3 GW, répartie sur 20 centres de données dans six régions, a indiqué la société.

La société d'origine australienne a été rachetée par le consortium en 2024 pour 24 milliards de dollars australiens (17,11 milliards de dollars (XX milliards d'euros), ce qui constituait à l'époque la plus importante transaction de ce type.

(1 $ = 1,4029 dollar australien)