La société australienne AirTrunk va investir 3 milliards de dollars dans deux nouveaux centres de données en Malaisie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne AirTrunk a annoncé jeudi qu'elle allait investir 3 milliards de dollars pour construire deux centres de données hyperscale en Malaisie, doublant ainsi ses activités actuelles dans le pays.

Ces deux centres de données, qui seront situés à Johor Bahru, auront une capacité combinée de plus de 280 mégawatts et seront implantés à proximité des sites de centres de données existants d'AirTrunk.

Les quatre centres de données auront une capacité de plus de 700 mégawatts et porteront la valeur de l'investissement d'AirTrunk en Malaisie à 6,8 milliards de dollars, a indiqué la société.

Cette expansion en Malaisie intervient après qu'AirTrunk, détenue par un consortium Blackstone BX.N , a annoncé la semaine dernière son intention d'acquérir le développeur indien de centres de données Lumina CloudInfra, afin de renforcer ses activités en Inde.