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La société américaine StoneX propose d'acquérir CAB Payments, société cotée à Londres, pour un montant de 320 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services financiers StoneX Group SNEX.O a proposé lundi d'acquérir CAB Payments CABP.L en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

L'approche de StoneX fait suite à une série de tentatives de rachat de CAB, qui avait précédemment rejeté une offre plus avantageuse d'un consortium dirigé par Helios.

Voici quelques détails importants:

* La proposition de StoneX de 95 pence par action (1,26 $) représente une prime de 20,25 % par rapport au cours de clôture de CAB vendredi.

* En février, CAB a rejeté une offre de 1,15 dollar par action émanant du consortium dirigé par Helios, estimant qu'elle sous-évaluait fondamentalement l'entreprise.

* La société de paiement cotée à Londres avait également rejeté une proposition d'Helios de 1,05 $ par action en janvier.

* StoneX a décrit la proposition comme une "opportunité irrésistible" pour les actionnaires de monétiser leurs avoirs avec une prime significative.

* StoneX avait déjà envisagé une transaction pour CAB et entamée des discussions en 2024, mais s'est finalement retirée en novembre 2024 sans faire d'offre formelle.

(1 $ = 0,7554 livres)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CAB PMNT HLDG
86,950 GBX LSE +10,76%
STONEX GROUP
103,5700 USD NASDAQ -1,47%
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