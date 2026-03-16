La société américaine StoneX propose d'acquérir CAB Payments, société cotée à Londres, pour un montant de 320 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services financiers StoneX Group SNEX.O a proposé lundi d'acquérir CAB Payments CABP.L en espèces, évaluant le fournisseur de paiements transfrontaliers à 241,4 millions de livres (319,7 millions de dollars).

L'approche de StoneX fait suite à une série de tentatives de rachat de CAB, qui avait précédemment rejeté une offre plus avantageuse d'un consortium dirigé par Helios.

Voici quelques détails importants:

* La proposition de StoneX de 95 pence par action (1,26 $) représente une prime de 20,25 % par rapport au cours de clôture de CAB vendredi.

* En février, CAB a rejeté une offre de 1,15 dollar par action émanant du consortium dirigé par Helios, estimant qu'elle sous-évaluait fondamentalement l'entreprise.

* La société de paiement cotée à Londres avait également rejeté une proposition d'Helios de 1,05 $ par action en janvier.

* StoneX a décrit la proposition comme une "opportunité irrésistible" pour les actionnaires de monétiser leurs avoirs avec une prime significative.

* StoneX avait déjà envisagé une transaction pour CAB et entamée des discussions en 2024, mais s'est finalement retirée en novembre 2024 sans faire d'offre formelle.

(1 $ = 0,7554 livres)