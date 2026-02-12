La société américaine Nuveen rachète la société britannique Schroders pour 13,5 milliards de dollars

L'opération donne naissance à un groupe gérant près de 2 500 milliards de dollars d'actifs

L'opération valorise Schroders à 612 pence par action

Richard Oldfield, directeur général de Schroders, dirigera l'entreprise après l'acquisition

Le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'être racheté par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,50 milliards de dollars), tandis que la famille fondatrice vendrait ses parts, ce qui marquerait la fin d'une époque pour cette société vieille de 222 ans.

Les actionnaires de Schroders recevront 590 pence par action en espèces, plus des dividendes autorisés allant jusqu'à 22 pence, ce qui valorise la société à 612 pence par action , soit une prime de 34 % par rapport aucours de clôture de mercredi, selon les données du LSEG.

Nuveen, soutenue par la Teachers Insurance and Annuity Association of America, a déclaré que l'opération créerait une plateforme publique-privée de premier plan avec une portée géographique accrue en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique.

Nuveen a déclaré avoir reçu des engagements irrévocables en faveur de l'opération de la part du principal groupe d'actionnaires de Schroders, qui contrôle 41 % des actions par l'intermédiaire de divers trusts familiaux.

"Le conseil d'administration de Schroders est convaincu qu'il s'agit de la bonne étape pour nos actionnaires, nos clients et notre personnel", a déclaré Elizabeth Corley, présidente de Schroders, dans un communiqué.

BNP Paribas était le seul conseiller financier de Nuveen, tandis que Wells Fargo et Barclays conseillaient Schroders.

Séparément, jeudi, Schroders a également annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 756,6 millions de livres pour 2025, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Richard Oldfield, directeur général de Schroders, restera à la tête de la société après la finalisation de l'opération, et Londres sera le siège du groupe combiné en dehors des États-Unis.

(1 $ = 0,7334 livre)