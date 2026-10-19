La société américaine de drones Red Cat cherche à prendre le contrôle de l'autrichien Steyr Motors dans le cadre d'une opération de 230 millions de dollars

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(Ajout de la valorisation de l'opération dans le chapeau, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au deuxième point)

Le fabricant autrichien de moteurs et de pièces de moteurs Steyr Motors 4X0.VI a annoncé lundi que le constructeur américain de drones Red Cat Holdings RCAT.O prévoit d'acquérir la société dans le cadre d'une opération évaluée à environ 204,8 millions d'euros (230 millions de dollars).

* Red Cat a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des actions Steyr à 39 € par action en numéraire, soit une prime de 28,9 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.

* L'action Steyr a bondi de 20 %, en passe de connaître sa meilleure journée depuis mars 2025.

* B&C Holding Österreich, qui détient environ 15 % de Steyr Motors, a accepté de céder sa participation, a indiqué Steyr.

* La transaction est soumise à certaines conditions, notamment l’obtention des autorisations relatives aux investissements directs étrangers et un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action. Red Cat prévoit de finaliser l’acquisition au cours du premier semestre 2027.

* Le directeur général de Steyr, Julian Cassutti, a déclaré qu’il a l’intention de céder ses propres actionségalement.

* Rolf Wirtz, président du conseil de surveillance de Steyr, a déclaré que le conseil voyait un potentiel stratégique dans le rapprochement proposé

(1 $ = 0,8910 €)