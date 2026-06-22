La société allemande OHB prévoit de lever jusqu'à 510 millions d'euros grâce à une augmentation de capital

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Le fabricant allemand de satellites OHB

OHBG.DE va émettre jusqu’à 1,7 million de nouvelles actions au prix de 300 € (343,6 $) chacune, ce qui lui permettra de lever jusqu’à 510 millions d’euros, a-t-il annoncé lundi, dans le but d’ouvrir une plus grande partie de son capital aux investisseurs particuliers.

Orchid Lux HoldCo, détenue par KKR et qui détient 28,6 % d’OHB, lancera son placement privé dans le courant de la journée de lundi, a indiqué OHB dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8731 euro)