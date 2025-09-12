La société agricole Corteva étudie la possibilité d'une scission, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société agricole Corteva CTVA.N étudie une scission de ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.