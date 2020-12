Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La SocGen et le Crédit du Nord approuvent la fusion de leurs réseaux bancaires, selon Les Echos Reuters • 07/12/2020 à 06:58









PARIS (Reuters) - Société générale et le Crédit du Nord ont approuvé ce week-end la fusion de leurs réseaux bancaires, une mesure qui aboutira à la création d'une nouvelle banque de détail en France, rapporte dimanche le journal Les Echos. Selon le quotidien financier, la "Société Générale doit présenter plus en détail aux salariés et à la presse les contours de cette fusion avec sa filiale, qui pourrait prendre 18 à 24 mois". Forte de 10 millions de clients, cette nouvelle banque, dont le projet de création a été annoncé le 23 septembre, permettra notamment au groupe bancaire de bénéficier d'importantes synergies et de renforcer la rentabilité de l'un de ses principaux métiers. (Nicolas Delame)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.39%