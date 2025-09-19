 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La SMBC augmente sa participation dans Jefferies jusqu'à 20 % avec un investissement supplémentaire de 912 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 11:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de l'exécutif de SMBC aux paragraphes 6 et 7.) par Anton Bridge

La Sumitomo Mitsui Banking Corp, la branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T , va investir 135 milliards de yens (912,84 millions de dollars) dans la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N , ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué vendredi.

L'investissement portera la participation de SMBC de 14,5 % à 20 %, et les deux sociétés créeront également une coentreprise au Japon pour consolider leurs activités de vente en gros d'actions japonaises, selon le communiqué.

La nouvelle entité supervisera les opérations sur les marchés des capitaux, la recherche, les ventes et le négoce des deux sociétés à partir d'une date de lancement prévue pour janvier 2027.

SMBC fournira à Jefferies 2,5 milliards de dollars de nouvelles facilités de crédit qui seront utilisées pour des prêts à effet de levier dans la région EMEA et des prêts de pré-cotation aux États-Unis, ajoute le communiqué.

SMFG, le deuxième groupe bancaire japonais, a commencé à travailler avec Jefferies en 2021 sur des fusions et acquisitions transfrontalières et des financements à effet de levier. Il a pris une participation pour la première fois en 2023 et l'a augmentée à plusieurs reprises depuis.

Rien n'a été décidé en ce qui concerne d'autres investissements à l'avenir, a déclaré Takashi Morita, directeur général de SMBC, lors d'une conférence de presse.

"Nous pensons avoir établi un partenariat solide. Quant aux projets futurs, ils restent totalement ouverts à ce stade", a déclaré Takashi Morita.

La SMBC n'est pas la seule banque japonaise à s'implanter aux États-Unis.

Son grand rival Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T a investi dans Morgan Stanley MS.N en 2008 et détient actuellement une participation de 23,62 %, tandis que le troisième acteur, Mizuho Financial Group 8411.T , a acquis la société américaine de conseil en fusions et acquisitions Greenhill en 2023.

