"La situation semble évoluer en faveur de Donald Trump" (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "Les élections américaines se tiendront le 5 novembre prochain avec des conséquences potentiellement importantes pour la stabilité politique mondiale et les marchés financiers. La situation qui était particulièrement incertaine il y a seulement quelques semaines semble maintenant évoluer en faveur de Donald Trump", relève François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM. Il poursuit : "Rien ne nous semble joué mais cela n'empêche pas les marchés financiers d'anticiper le résultat qui parait le plus probable pour la majorité des acteurs, c'est-à-dire une victoire de Donald Trump".

Au-delà de l'élection présidentielle, ajoute François Rimeu, les élections au Congrès sont, elles aussi, incertaines et peuvent être aussi importantes. C'est à la chambre basse que le résultat paraît le plus aléatoire alors que le Sénat devrait, a priori, passer sous domination républicaine.