La short list de Portzamparc change de nom et revoit intégralement sa sélection

Après un mauvais démarrage en janvier, la sélection de petites et moyennes valeurs de la filiale de la BNP Paribas s'est bien rattrapée. Ainsi, elle affiche une performance de 17,3% depuis le 2 février quand son indice de référence le CAC Mid&Small s'offre 3,1% de hausse.

En mars, Portzamparc revoit intégralement la composition de son portefeuille de valeurs. Les bonnes performances ou l'absence de nouveaux éléments à court-terme poussent ainsi Akwel, Bastide Le Confort, Chargeurs, Haulotte et Linedata vers la sortie. Clasquin, Herige, Metabolic Explorer, SQLI, Verimatrix font leur entrée dans la short list désormais rebaptisée « High Five ».

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 50 euros

"Vol direct vers la croissance", s'enthousiasme Portzamparc. Dans une année extrêmement compliquée pour le commerce mondial, la filiale de BNP Paribas salue la « relative résistance de l'activité » du commissionnaire lyonnais de transports maritime et aérien avec « des prix qui compensent la chute des volumes ». La preuve ? La marge commerciale brute (MCB) s'est établie à 76,2 millions d'euros en 2020, en repli de 0,7% seulement sur un an à périmètre et taux de change courants. En outre, les perspectives 2021 du management sont rassurantes grâce à une reprise du commerce mondial qui devrait soutenir un rebond des volumes dans le maritime et l'aérien.

Prochain événement : résultats annuels le 24 mars

Herige : acheter avec un objectif de cours de 36 euros

Le groupe vendéen, spécialisé dans les matériaux pour le bâtiment, a vu une accélération de ses activités dans la branche béton portée une nouvelle fois par le béton prêt à l'emploi (BPE) et les activités préfabriquées. Herige récolte par ailleurs « les premiers fruits de son plan pour sa branche Négoce » (principal contributeur au chiffre d'affaires du groupe), estime la filiale de BNP Paribas. Au vu de ces éléments, Portzamparc juge le consensus trop prudent. « Après une baisse de 140 points de base de la marge au premier semestre, le groupe devrait sensiblement améliorer son profit de rentabilité au second semestre ».

Prochain événement : résultats annuels le 30 mars

Metabolic Explorer : acheter avec un objectif de cours de 7 euros

Pour Portzamparc, la « green tech » grenobloise Metex (pour Metabolic Explorer) est en passe de changer de dimension. Le groupe de chimie biologique a en effet annoncé l'acquisition prochaine de AANE (pour Ajinomoto Animal Nutrition Europe), premier site européen de production par fermentation d'acides aminés destinés à la nutrition animale auprès du géant japonais de l'agroalimentaire, Ajinomoto. Une opération aux conditions financières particulièrement attractives, et donc forcément, saluée par les analystes. Metex peut en outre compter sur de nombreux catalyseurs à court terme, à l'instar de la décision d'industrialisation de l'Acide Glycolique (AG) d'ici fin 2021.

Prochain événement : acquisition d'AANE, deuxième trimestre

SQLI : acheter avec un objectif de cours de 28 euros

« Un risk/reward favorable au prix actuel » titre Portzamparc. Pour l'heure, le titre de SQLI est jugé en retard depuis le début de l'année (+0,8% le 2 mars versus +9,3% pour le CAC Small). Le titre du groupe européen de services dédiés au monde du digital évolue également très loin du prix de 28 euros déboursé par le fonds DBAY pour devenir le nouvel actionnaire de référence fin 2019, souligne t-on au sein du bureau d'études nantais. Pourtant, le groupe bénéficie d'un important potentiel en cas de succès de la "recovery" (ou redressement). En effet, le mix d'activité s'améliore, les difficultés sont concentrées sur la France, et le groupe est parvenu à maintenir sa dette au niveau de fin 2019 malgré une acquisition au Royaume-Uni. A bon entendeur ...

Prochain événement : résultats annuels le 10 mars

Verimatrix : renforcer avec un objectif de cours de 3,50 euros

Le fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse a réussi à préserver son activité en 2020. Portzamparc dit s'attendre à un chiffre d'affaires de 101M dollars, en ligne avec la guidance de 100M dollars annoncés par le management. « Nos anticipations, prudentes, prennent en compte un possible décalage d'investissements sur 2021 de la part des clients », indique le bureau d'études. Toutefois, le dynamisme de la demande pour les services hébergés à distance et la montée en puissance des synergies commerciales au troisième trimestre pourrait porter l'activité du quatrième trimestre. Enfin, last but not least, Portzamparc met en avant l'attrait spéculatif du groupe : avec un scénario d'OPA par One Equity Partners qui est toujours d'actualité, et une valorisation qui reste attractive...

Prochain événement : résultats annuels le 10 mars