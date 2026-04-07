la série "The Testaments" suit une nouvelle génération de jeunes filles qui grandissent à Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

"L'actrice de Blue Jean, Lucy Halliday, affirme que les liens qui se forment entre les jeunes filles dans l'adversité sont au cœur de ce qui fait la particularité de la série dramatique de Hulu, The Testaments.

"Nous voyons cela dans notre série, et c'est une chose vraiment magnifique - que l'amitié peut s'épanouir même dans les endroits les plus sombres", a déclaré Halliday à propos de la série sur le passage à l'âge adulte, qui poursuit l'histoire de "The Handmaid's Tale" (Le conte de la servante) de Hulu

"La sororité et la communauté ont toujours été importantes et ont toujours été un moyen de survie", a-t-elle ajouté.

Créée par Bruce Miller et basée sur le roman de Margaret Atwood paru en 1985, "The Handmaid's Tale" dépeint la société totalitaire de Gilead, un régime religieux extrémiste dirigé par des hommes puissants qui assujettissent les femmes à la suite de la guerre et de l'effondrement des taux de fécondité. Certaines femmes, connues sous le nom de servantes, sont contraintes à la servitude reproductive pour des familles d'élite stériles.

"The Testaments" se déroule des années plus tard et suit deux adolescentes - Agnes, jouée par l'acteur de "One Battle After Another" Chase Infiniti, et Daisy, interprétée par Halliday - qui atteignent l'âge adulte dans le même système oppressif.

Agnès a passé la plus grande partie de sa vie à Gilead, élevée dans la piété et l'obéissance, tandis que Daisy, récemment convertie, arrive du Canada.

Les filles se rencontrent dans une école préparatoire de Gilead pour les futures épouses, supervisée par la tante Lydia, interprétée par Ann Dowd, qui reprend son rôle dans "The Handmaid's Tale" (Le conte de la servante)

Ann Dowd a déclaré que les téléspectateurs verront une Lydia subtilement changée cette fois-ci par rapport à son comportement explosif et violent dans la série originale.

"Je pense que nous verrons une Lydia plus douce, quelqu'un qui a changé intérieurement", a-t-elle déclaré, évoquant la nouvelle mission du personnage qui consiste à réformer Gilead en tant que directrice d'une école pour les filles des familles les plus puissantes du régime.

Infiniti a toutefois prévenu que "Les Testaments" continue d'explorer le même cycle d'asservissement qui a défini à la fois le roman original et la série.

"Tout ce qu'elle (Margaret Atwood) écrit est directement tiré de l'histoire, donc malheureusement rien de tout cela n'est nouveau", a déclaré l'acteur nommé pour un Golden Globe.

"Aller sur le plateau tous les jours et voir ce que ces filles doivent traverser - et comment leurs histoires se déroulent - nous a fait nous sentir incroyablement chanceux de pouvoir raconter cette histoire", a-t-elle ajouté.

la première de "The Testaments" sera diffusée mercredi sur Hulu.