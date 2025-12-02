La Serbie sécurisera les transactions de paiement pour la compagnie pétrolière russe NIS pendant cette semaine

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré mardi que le gouvernement avait accepté de sécuriser les transactions de paiement pour la compagnie pétrolière russe NIS, sous le coup de sanctions américaines, jusqu'à la fin de la semaine, malgré les conséquences possibles.

La Serbie doit trouver un acheteur pour NIS, qui fait l'objet de sanctions américaines en raison de sa propriété russe, et a averti que la raffinerie de pétrole du pays devrait fermer cette semaine si les sanctions n'étaient pas levées.