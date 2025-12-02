 Aller au contenu principal
La Serbie sécurisera les transactions de paiement pour la compagnie pétrolière russe NIS pendant cette semaine
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré mardi que le gouvernement avait accepté de sécuriser les transactions de paiement pour la compagnie pétrolière russe NIS, sous le coup de sanctions américaines, jusqu'à la fin de la semaine, malgré les conséquences possibles.

La Serbie doit trouver un acheteur pour NIS, qui fait l'objet de sanctions américaines en raison de sa propriété russe, et a averti que la raffinerie de pétrole du pays devrait fermer cette semaine si les sanctions n'étaient pas levées.

