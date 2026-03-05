La sénatrice américaine Warren s'attaque aux ventes de munitions américaines liées aux cartels mexicains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

La sénatrice Elizabeth Warren présentera jeudi un projet de loi visant à empêcher une usine de munitions appartenant à l'armée américaine de vendre des balles de qualité militaire à des civils, affirmant que certaines sont détournées pour armer les cartels de la drogue mexicains et ont été utilisées dans plus d'une douzaine de fusillades de masse aux États-Unis.

La loi "Stop Militarizing Our Streets Act", coparrainée par le sénateur Andy Kim et les représentants Robert Garcia et Jamie Raskin, interdirait aux sous-traitants du Pentagone de vendre des armes d'assaut et des munitions de qualité militaire à des civils.

Elle exigerait également que les entreprises militaires ne vendent des armes à feu et des munitions qu'à des revendeurs commerciaux qui respectent des pratiques minimales de sécurité, telles que le filtrage des clients et un faible historique de ventes d'armes à feu liées ultérieurement à un crime.

Le projet de loi vise l'usine de munitions de l'armée de Lake City à Independence, dans le Missouri, une installation construite pendant la Seconde Guerre mondiale pour approvisionner l'armée américaine et le plus grand fabricant de munitions pour fusils des forces armées américaines.

L'usine est gérée par Olin Winchester, qui fait partie d'Olin Corporation OLN.N . L'armée a conclu un accord avec Winchester selon lequel toutes les munitions qui ne sont pas achetées par l'armée peuvent être vendues sur le marché civil.

Les cartouches de calibre 50 de forte puissance que les autorités mexicaines ont saisies aux cartels ont été retracées jusqu'à l'usine de Lake City, a déclaré Elizabeth Warren.

Ni Olin ni sa filiale n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"L'argent des contribuables américains ne devrait pas être utilisé pour alimenter la violence armée", a déclaré Elizabeth Warren dans un communiqué. "Le Congrès doit intervenir pour assurer la sécurité des Américains, et cela signifie qu'il faut empêcher l'armée américaine et les grandes entreprises de défense de vendre des armes de guerre aux cartels, aux groupes criminels et aux tireurs de masse qui terrorisent nos communautés."

Une enquête du New York Times menée en 2023 a révélé que des munitions AR-15 produites à l'usine de Lake City avaient été utilisées dans au moins une douzaine de fusillades de masse depuis 2012, dont les attentats d'Aurora, de San Bernardino, de Las Vegas, de Sutherland Springs, de Parkland, de Buffalo et d'Uvalde.