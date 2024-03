La sénatrice américaine Warren renouvelle son appel en faveur d'une réglementation du code de vente des armes à feu

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

La sénatrice américaine Elizabeth Warren et d'autres législateurs démocrates ont renouvelé leurs appels aux régulateurs financiers pour qu'ils dirigent l'utilisation d'un code de paiement pour les détaillants d'armes à feu, citant les nouvelles lois contradictoires des États en la matière, selon une lettre datée du 27 mars et consultée par Reuters à l'adresse .

Au total, 33 sénateurs et représentants américains ont exhorté les régulateurs, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, à donner des instructions aux banques et aux réseaux de paiement pour qu'ils mettent en œuvre un nouveau "code de catégorie de commerçant", ou MCC, approuvé par un organisme international de normalisation en 2022. .

POURQUOI C'EST IMPORTANT

De nouvelles orientations fédérales pourraient permettre de déterminer les nouvelles informations que les réseaux de paiement doivent recueillir auprès des détaillants d'armes à feu, le cas échéant.

Les sociétés de cartes de paiement, notamment Visa V.N et Mastercard MA.N , ont interrompu une grande partie de leurs travaux pour mettre en œuvre le nouveau code, invoquant l'incertitude réglementaire.

CONTEXTE

Les lois adoptées par les républicains américains dans au moins sept États limitent l'utilisation du nouveau code par crainte qu'il ne soit utilisé pour porter atteinte aux droits sur les armes à feu inscrits dans le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Entre-temps, la Californie a adopté une loi pour promouvoir son utilisation et un projet de loi similaire est en cours au Colorado.

Le nouveau code n'indiquera pas les articles spécifiques achetés, mais permettra de savoir où une personne a fait ses achats en ajoutant les magasins d'armes à une liste de centaines de catégories de vente au détail existantes. Les partisans de ce code affirment qu'il aidera les banques à repérer les achats suspects afin de réduire la violence armée.

CITATIONS

"La nécessité d'une orientation fédérale uniforme et claire sur cette question du commerce interétatique devient de plus en plus évidente au fur et à mesure que les États adoptent des règles différentes et confuses sur le MCC des magasins d'armes", indique la lettre envoyée mercredi en fin de journée sous la direction de Mme Warren, du Massachusetts, et de la représentante des États-Unis Madeleine Dean, de Pennsylvanie. Il y a un an, Mme Warren avait demandé une action similaire sur le site .

Un représentant du département du Trésor américain a transmis les questions relatives à la lettre aux régulateurs indépendants, dont l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Un représentant de l'OCC s'est refusé à tout commentaire.