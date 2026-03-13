La sénatrice américaine Warren fait pression sur Amazon sur ses pratiques en matière de contrats et de prix pour les collectivités locales et les écoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe du nom de famille du directeur général d'Amazon au paragraphe 1: Jassy, au lieu de Jazzy) par Arriana McLymore

La sénatrice américaine Elizabeth Warren du Massachusetts demande au directeur général d'Amazon AMZN.O Andy Jassy de fournir des détails sur ses pratiques algorithmiques en matière de prix et de contrats pour la plateforme d'approvisionnement de l'entreprise après qu'un groupe de défense a déclaré que certaines écoles et administrations locales ont payé plus cher pour des fournitures de bureau par rapport à d'autres dans des endroits proches, selon une lettre vue par Reuters.

* "Au lieu d'offrir des prix fixes à tous les acheteurs, ce qui est typique dans l'espace d'approvisionnement, Amazon Business soumet les acheteurs à des prix dynamiques pilotés par des algorithmes, ce qui oblige les districts scolaires et les gouvernements locaux à payer des coûts en constante évolution, souvent gonflés, pour des biens essentiels", a déclaré la sénatrice Warren dans la lettre.

* Des États comme la Californie et New York, ainsi que la Commission fédérale du commerce des États-Unis, ont exprimé leur inquiétude quant à la collecte et à l'utilisation de données personnelles pour déterminer les prix

* En décembre, le groupe de défense Institute for Local Self-Reliance a publié un rapport indiquant que la tarification algorithmique d'Amazon Business permettait à l'entreprise d'augmenter secrètement ses prix.

* Selon le rapport de l'ILSR, une ville a payé un paquet de Sharpies trois fois plus cher qu'un autre district scolaire situé à proximité.

* Mme Warren a posé une douzaine de questions à Amazon sur la manière dont l'entreprise détermine les prix pour les collectivités locales et les districts scolaires, et sur l'utilisation qu'elle fait des données personnelles des consommateurs pour fixer les prix.

* En février, Mme Warren a envoyé une lettre à Amazon au nom de la commission des banques, du logement et des affaires urbaines pour demander des informations sur les augmentations de prix induites par les tarifs douaniers sur sa place de marché de commerce électronique et pour savoir si l'entreprise envisage de baisser ses prix si elle recevait des remboursements pour les paiements tarifaires récemment jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis.