La sénatrice américaine Warren demande à UBS des précisions sur les négociations avec Bessent
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout d'une citation au paragraphe 3)

La sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a écrit une lettre à UBS UBSG.S pour lui demander de fournir des détails sur les discussions que la banque suisse a pu avoir avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Dans une lettre adressée le 9 décembre à Colm Kelleher, président d'UBS, Mme Warren a demandé un résumé des interactions avec les autorités américaines concernant un éventuel transfert du siège social de la banque aux États-Unis et toute incitation que la banque aurait pu demander ou se voir offrir.

"Si elle se redomiciliait aux États-Unis, UBS serait la sixième banque du pays, ce qui exposerait l'économie, le système financier et les contribuables américains à un risque encore plus grand en cas de faillite d'UBS", a déclaré Mme Warren dans sa lettre à M. Kelleher.

Mme Warren a également envoyé une lettre à M. Bessent pour lui demander des détails sur les discussions que les fonctionnaires du département du Trésor ont pu avoir avec les cadres supérieurs d'UBS.

En novembre, UBS a réaffirmé son attachement à sa base suisse, en réponse à un rapport selon lequel M. Kelleher et M. Bessent auraient discuté en privé du transfert du siège de la banque auxÉtats-Unis.

"Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous voulons continuer à opérer avec succès en tant que banque mondiale à partir de la Suisse", a déclaré UBS dans un communiqué.

Bloomberg News a rapporté ce développement plus tôt dans la journée de mercredi.

Valeurs associées

UBS GROUP
33,080 CHF Swiss EBS Stocks -0,48%
