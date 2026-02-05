La Semaine de la mode de New York met en lumière les marques américaines qui ont su résister au ralentissement de l'industrie du luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alicia Powell et Helen Reid

La Semaine de la mode de New York donnera le coup d'envoi de la saison des défilés de mode, qui durera un mois, mercredi prochain, à un moment où certaines marques américaines connaissent un regain de popularité, alors même que l'industrie du luxe est confrontée à un ralentissement mondial.

Les défilés de Ralph Lauren RL.N et de Coach TPR.N , qui ont tous deux échappé à la tendance et bénéficient d'une forte demande, avec des styles preppy en vogue et des acheteurs qui optent pour des sacs à main plus abordables après les fortes hausses de prix chez Chanel et Dior, feront l'objet d'une attention particulière.

Des efforts pour réformer la NYFW sont en cours après que l'événement a souffert d'une baisse du parrainage de la part des grandes marques, certaines d'entre elles ayant choisi d'organiser des défilés en dehors du calendrier habituel.

"Notre objectif est de permettre aux créateurs de présenter leur collection sans avoir à se demander où trouver les fonds", a déclaré Imad Izemrane, cofondateur et directeur général de N4XT Experiences, qui a travaillé à l'amélioration de la NYFW. Parmi les changements déjà mis en œuvre en septembre, citons la création d'un lieu central pour les défilés, afin d'éviter aux visiteurs de sillonner la ville et d'être bloqués dans les embouteillages.

Le défilé de Ralph Lauren aura lieu mardi à la Jack Shainman Gallery, avant le début officiel de la NYFW mercredi, lorsque la créatrice Rachel Scott présentera sa première collection pour Proenza Schouler.

Parmi les autres noms à l'ordre du jour figurent Carolina Herrera et Michael Kors, tandis que la jeune créatrice roumaine Lorena Pipenco clôturera la semaine avec le premier défilé de sa marque Pipenco. Au total, une soixantaine de marques organiseront des défilés ou des présentations de créateurs à l'occasion de la NYFW, qui se déroulera du 11 au 16 février.