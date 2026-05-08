La semaine à venir à Wall Street-Les données économiques, l'Iran et la rencontre entre les États-Unis et la Chine au centre de l'attention alors que le marché boursier américain est en pleine effervescence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IPC, l'IPP et les ventes au détail sont les données économiques phares aux États-Unis

* La bonne saison des résultats du premier trimestre alimente la reprise; Cisco et Applied Materials attendus cette semaine

* Rencontre Trump-Xi prévue en fin de semaine

(Mise à jour avec les dernières données sur les marchés et les résultats, graphique) par Lewis Krauskopf

La remontée du marché boursier américain s'appuiera la semaine prochaine sur les données relatives à l'inflation et aux dépenses de consommation, l'évolution du conflit avec l'Iran et une rencontre à enjeux élevés entre les dirigeants américains et chinois.

Les actions américaines ont connu une forte hausse, l'indice de référence S&P 500 .SPX ayant progressé de plus de 16 % par rapport à son plus bas niveau de l'année, atteint fin mars. La saison des résultats trimestriels américains la plus solide depuis plus de quatre ans a redonné confiance aux investisseurs, tandis que les craintes concernant les répercussions économiques les plus graves d'une guerre avec l'Iran se sont apaisées et que les investisseurs se précipitent par peur de passer à côté des gains.

« Nous avons assisté à ce formidable rebond alors que les marchés se sont efforcés de se concentrer uniquement sur les aspects positifs », a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef des marchés chez Man Group.

L'espoir d'une fin du conflit au Moyen-Orient, qui a débuté fin février avec les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, reste au premier plan à Wall Street. Les investisseurs attendent notamment avec impatience la réouverture du détroit d'Ormuz, un point d'étranglement crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche à la suite de la guerre avec l'Iran, le brut américain CLc1 ayant progressé de plus de 60 % depuis le début de l'année.

« Les progrès continus vers une résolution de la guerre entre les États-Unis et l'Iran seront au centre des préoccupations des investisseurs », a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Investment Management. « Il faut commencer à voir des mouvements de navires dans le détroit d'Ormuz. »

La guerre devrait également être à l'ordre du jour lorsque le président américain Donald Trump rencontrera le président chinois Xi Jinping à Pékin à la fin de la semaine prochaine . Les investisseurs suivront de près toute évolution entre les deux nations concernant l'accès aux terres rares et à la technologie, ainsi que d'autres questions.

LA SAISON DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS TOUCHE À SA FIN

La dernière flambée du marché, qui a fait grimper le S&P 500 de 8 % en 2026vendredi dernier, s'inscrit dans la continuité de trois années consécutives de rendements à deux chiffres. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, affichait en fin de séance une hausse de près de 13 % sur l'année, les deux indices atteignant des niveaux records.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre touche à sa fin, les rapports des entreprises resteront un moteur clé pour les actions dans les jours à venir. Parmi les résultats attendus la semaine prochaine figurent ceux du fabricant d'équipements de réseau Cisco CSCO.O et du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O . Les poids lourds Nvidia NVDA.O et Walmart WMT.O publieront leurs résultats plus tard dans le mois.

Les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 28,6 % ce trimestre, selon les données LSEG IBES publiées vendredi. Les dépenses massives des entreprises en matière d'intelligence artificielle se répercutent sur les résultats de plusieurs secteurs, les hyperscalers de l'IA développant des centres de données et d'autres infrastructures pour soutenir cette technologie.

Ces résultats indiquent que « toutes les craintes selon lesquelles les droits de douane ou ce choc des prix du pétrole grignoteraient les marges ne se sont pas concrétisées jusqu'à présent », a déclaré M. Arone. « Les bénéfices sont le moteur de cette reprise. »

L'IPC DEVRAIT REFLÉTER L'IMPACT DE LA GUERRE ET DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Les données économiques relatives au mois d'avril, notamment celles sur l'inflation, pourraient également refléter l'impact du conflit avec l'Iran.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de mardi – un indicateur d'inflation étroitement surveillé – devrait augmenter de 0,6 %, selon un sondage Reuters. L'IPC a progressé de 0,9 % en mars, sa plus forte hausse en près de quatre ans, sous l'effet d'une flambée des prix de l'essence.

Les marchés s'attendant à une résolution à court terme du conflit, les investisseurs ont indiqué qu'ils pourraient se concentrer sur l'indice des prix à la consommation sous-jacent, qui exclut l'énergie et pourrait offrir des indications plus claires pour prévoir l'évolution des taux d'intérêt. Suite à la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre, les marchés ont écarté toute baisse des taux favorable aux actions cette année, et la dernière réunion de la Réserve fédérale a révélé un sentiment plus belliciste de la part de plusieurs décideurs politiques.

« Si l'IPC sous-jacent est nettement plus élevé, je pense que cela va poser un gros problème », a déclaré M. Hooper.

Parmi les autres données attendues la semaine prochaine figurent les prix à la production mercredi, qui offriront un nouvel aperçu des tendances inflationnistes, et les ventes au détail mensuelles jeudi, où les investisseurs se concentreront sur la mesure dans laquelle la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie en général grignote les autres types de dépenses de consommation. Cette semaine, le prix moyen national de l'essence a dépassé les 4,50 dollars le gallon pour la première fois depuis juillet 2022.

« Même si le prix du pétrole a légèrement fluctué et est redescendu après avoir atteint des sommets, les prix de l'essence aux États-Unis ont tout simplement continué à grimper », a déclaré James Ragan, co-directeur des investissements et directeur de la recherche en gestion des investissements chez D.A. Davidson. « Nous n'avons eu aucun répit à ce niveau. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup d'éléments indiquant que cela affecte les dépenses de consommation, mais c'est sans aucun doute un poste budgétaire plus important. »