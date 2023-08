- La SEC rendra son avis plus tard. C’est ce que montre un nouveau document qu’elle a émis vendredi dernier à propos de la demande d’agrément pour un ETF bitcoin co-géré par Ark Investment et 21 SHares et baptisé «ARK 21Shares bitcoin ETF». Le gendarme américain de la Bourse devait rendre sa décision le 13 août dernier après l’avoir déjà décalée à plusieurs reprises. De nouvelles demandes d’adaptation ont été faites par l’opérateur Cboe BZX Exchange pour pouvoir être autorisé à coter ces ETF. L’opérateur propose notamment que l’ETF soit soumis à des règles relativement similaires à celles des ETP (produit indiciel coté) sur matières premières. Les commentaires sont attendus jusqu'à 35 jours après publication de l’avis de la SEC. Les marchés attendent aussi dans les jours qui viennent la décision de la SEC sur la demande d’agrément de l’ETF bitcoin de BlackRock:iShares. Il est fort possible que cette décision soit aussi repoussée.

Réjane Reibaud