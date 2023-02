La SEC poursuit un hedge fund de Miami pour fraude

(NEWSManagers.com) - Le régulateur américain des marchés financiers, Securities & Exchange Commission, poursuit devant un tribunal de Floride le hedge fund Guss Capital et son fondateur Jack C. Ridall pour avoir supposément commis une fraude impliquant de faux audits et de fausses lettres d'avocats. Jack Ridall et Guss Capital ont levé 750.000 dollars auprès d'au moins quatre investisseurs depuis décembre 2020 pour investir dans un fonds long/short privé.

Or, ces 750.000 dollars n'ont jamais été investis. Selon la plainte de la SEC, plus de 75% de cette somme ont été dépensés par Jack Ridall pour s'offrir des voitures de luxe, des dîners de haute gastronomie, des bijoux et pour faire des virées shopping à Miami Beach. Les investisseurs n'y ont vu que du feu puisque le hedge fund produisait des faux audits de KPMG attestant que Jack Ridall gérait 101 millions de dollars d'encours et des fausses lettres du cabinet d'avocats K&L Gates qui mentaient sur les profits des investisseurs.

La femme de Jack Ridall est également poursuivie pour avoir supposément reçu, sans raison légitime, plus de 94.000 dollars provenant des fonds levés auprès des investisseurs.