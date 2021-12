La SEC nomme un nouveau directeur de sa division de gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) -

L'autorité américaine de surveillance des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) a nommé, ce mardi, William Birdthistle en qualité de directeur de sa division de gestion d'actifs.

Cette unité supervise les politiques réglementaires pour les gérants d'actifs et les conseillers en investissement et par extension les fonds mutuels et autres produits d'investissement ainsi que les services financiers dédiés aux investisseurs particuliers.

William Birdthistle remplace Sarah ten Siethoff à ce poste. Il est actuellement professeur à l'université de droit de Chicago-Kent qu'il a rejoint en 2006. Il s'est spécialisé dans la recherche sur les fonds d'investissement, la régulation des instruments financiers et la gouvernance d'entreprise. William Birdthistle a conseillé la cour suprême américaine à plusieurs reprises. Avant de devenir professeur de droit, il était un associé du cabinet Ropes & Gray à Boston au sein du département de gestion d'actifs pendant cinq ans.