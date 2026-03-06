La SEC inflige une amende de 9 millions de dollars à la Bourse de New York à la suite d'une panne qui a perturbé le marché boursier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.) par Jonathan Stempel

La Bourse de New York a accepté de payer une amende civile de 9 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant un problème informatique qui a perturbé l'ouverture du marché boursier en janvier 2023, provoquant des fluctuations importantes des prix des actions de premier ordre.

Le règlement de vendredi découle d'un incident survenu le 24 janvier 2023, au cours duquel la Bourse de New York a fait fonctionner simultanément, par erreur, ses systèmes de transactions primaire et de secours, Pillar Production et Pillar DR (abréviation de "disaster recovery", ou reprise après sinistre).

Selon la SEC, l'erreur commise par inadvertance a conduit le système principal à traiter par erreur les enchères d'ouverture pour 2 824 des 3 421 titres cotés à la bourse de New York à l'époque comme ayant déjà eu lieu.

Cela a entraîné l'arrêt des transactions pour 84 titres, dont 81 dont les cours ont chuté de plus de 10 % sans explication évidente, et plus de 4 000 transactions annulées ou "ratées". Parmi les valeurs affectées par le problème, citons ExxonMobil XOM.N , McDonald's MCD.N , 3M MMM.N , Verizon

VZ.N , Walmart WMT.O et Wells Fargo WFC.N .

Selon la SEC, il a fallu 39 minutes à la Bourse de New York pour se rendre compte qu'elle avait bâclé les enchères d'ouverture et 83 minutes pour constater l'ampleur des dégâts.

Cette situation refléterait l'absence de politiques et de procédures écrites de la part de la bourse pour soutenir les ventes aux enchères. La Bourse de New York a versé aux sociétés membres plus de 5,77 millions de dollars pour les pertes subies.

Dans un communiqué, l'Intercontinental Exchange, basée à Atlanta, a déclaré qu'elle avait amélioré ses procédures et ses systèmes et que "les enchères d'ouverture et de clôture du NYSE continuent d'être l'événement le plus fiable en matière de liquidité pour les symboles cotés au NYSE".