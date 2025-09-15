La SEC et les jumeaux milliardaires Winklevoss résolvent le procès concernant Gemini Earn

La Securities and Exchange Commission (SEC) a accepté de régler un procès qui accusait une bourse gérée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss de ne pas avoir enregistré un programme de prêt d'actifs en crypto-monnaies avant de l'offrir aux investisseurs particuliers.

Dans une lettre déposée lundi au tribunal fédéral de Manhattan, les avocats de la SEC et de l'échange maintenant connu sous le nom de Gemini Space Station GEMI.O ont déclaré que le règlement de principe "résoudrait complètement" le procès concernant Gemini Earn , sous réserve de l'approbation de la commission.

Les avocats ont demandé au juge Edgardo Ramos de leur donner jusqu'au 15 décembre pour soumettre les documents finaux et de suspendre toutes les échéances.

Ni la SEC ni les avocats de Gemini n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'accord a été rendu public quatre jours après que Gemini a levé 425 millions de dollars lors d'une première offre publique , ce qui valorise la société new-yorkaise à environ 3,3 milliards de dollars.

Les actions de Gemini ont clôturé en hausse de 52 cents à 32,52 dollars lundi, soit 16 % de plus que le prix d'introduction en bourse de 28 dollars.

Gemini Earn permettait aux clients de prêter des bitcoin s et d'autres actifs cryptographiques au prêteur de crypto-monnaies Genesis Global Capital en échange de paiements d'intérêts, Gemini Trust prélevant des frais allant jusqu'à 4,29 %.

Genesis a interrompu les retraits en novembre 2022, le même mois où l'échange de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried s'est effondré, et a déposé le bilan deux mois plus tard. Elle détenait 900 millions de dollars d'actifs provenant d'environ 340 000 clients de Gemini Earn à l'époque.

La SEC a poursuivi Gemini et Genesis en justice en janvier 2023, affirmant qu'ils avaient contourné les exigences de divulgation de Gemini Earn destinées à protéger les investisseurs.

Genesis a accepté une amende de 21 millions de dollars pour régler l'affaire, sans admettre de faute. Gemini a nié toute faute.

La SEC a assoupli la surveillance du secteur des crypto-monnaies depuis que Donald Trump est devenu président en janvier.

Tyler et Cameron Winklevoss, 44 ans, valent chacun 4,6 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

L'affaire est SEC v Gemini Trust Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-00287.