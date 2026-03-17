La SEC envisage de rendre facultative la publication des résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 06:09
Le débat sur l'intérêt des publications trimestrielles pour les sociétés cotées pourrait connaître un épilogue rapide aux Etats-Unis. Le Wall Street Journal croit savoir que les représentants du gendarme boursier américain, la SEC, ont déjà rencontré les principaux opérateurs boursiers pour évoquer ce bouleversement. Une fois rendue publique, probablement dès le mois prochain, la proposition sera soumise à une période de consultation, généralement d'au moins trente jours, avant d'être éventuellement soumise au vote de la SEC. Rien ne garantit toutefois qu'elle sera adoptée.
Deux présidents en soutien
La réforme envisagée ne supprimerait pas totalement les rapports trimestriels, mais les rendrait facultatifs. Les partisans des trimestriels mettent généralement en avant la transparence et le niveau d'information procuré aux investisseurs. Leurs détracteurs insistent sur la gestion court-termiste qu'ils induisent pour les entreprises, tout en fustigeant leur coût et le temps qui doit y être consacré. L'idée de rendre la publication de résultats trimestriels facultative avait obtenu l'année dernière les soutiens de Donald Trump et de Paul Atkins, respectivement président des Etats-Unis et de la SEC. Autant dire deux appuis de poids. La publication trimestrielle est obligatoire depuis 50 ans outre-Atlantique, alors qu'elle n'est que facultative en Europe depuis 2013.
Dans les faits, les grandes entreprises pourraient toutefois continuer à publier leurs résultats tous les trois mois, pour séduire les investisseurs. C'est ce que font la plupart des sociétés européennes, qui ont adopté les codes de Wall Street alors qu'elles n'y sont pas tenues juridiquement.
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