 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La SEC envisage de rendre facultative la publication des résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 06:09

La Securities and Exchange Commission prépare une proposition visant à supprimer l'obligation pour les entreprises cotées de publier leurs résultats tous les trois mois et de leur permettre de communiquer leurs performances seulement deux fois par an, révèle le Wall Street Journal. La proposition pourrait être présentée dès le mois d'avril.

Le débat sur l'intérêt des publications trimestrielles pour les sociétés cotées pourrait connaître un épilogue rapide aux Etats-Unis. Le Wall Street Journal croit savoir que les représentants du gendarme boursier américain, la SEC, ont déjà rencontré les principaux opérateurs boursiers pour évoquer ce bouleversement. Une fois rendue publique, probablement dès le mois prochain, la proposition sera soumise à une période de consultation, généralement d'au moins trente jours, avant d'être éventuellement soumise au vote de la SEC. Rien ne garantit toutefois qu'elle sera adoptée.

Deux présidents en soutien

La réforme envisagée ne supprimerait pas totalement les rapports trimestriels, mais les rendrait facultatifs. Les partisans des trimestriels mettent généralement en avant la transparence et le niveau d'information procuré aux investisseurs. Leurs détracteurs insistent sur la gestion court-termiste qu'ils induisent pour les entreprises, tout en fustigeant leur coût et le temps qui doit y être consacré. L'idée de rendre la publication de résultats trimestriels facultative avait obtenu l'année dernière les soutiens de Donald Trump et de Paul Atkins, respectivement président des Etats-Unis et de la SEC. Autant dire deux appuis de poids. La publication trimestrielle est obligatoire depuis 50 ans outre-Atlantique, alors qu'elle n'est que facultative en Europe depuis 2013.

Dans les faits, les grandes entreprises pourraient toutefois continuer à publier leurs résultats tous les trois mois, pour séduire les investisseurs. C'est ce que font la plupart des sociétés européennes, qui ont adopté les codes de Wall Street alors qu'elles n'y sont pas tenues juridiquement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 17.03.2026 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • EURAZEO : Baissier mais survendu
    EURAZEO : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.03.2026 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Match amical international - Iran contre Russie
    Football/Coupe du monde-L'Iran discute avec la Fifa pour jouer ses matches au Mexique
    information fournie par Reuters 17.03.2026 08:08 

    La Fédération iranienne de football ‌est en discussion avec la Fédération internationale (Fifa) à propos d'une relocalisation au Mexique ​des matches de la Coupe du monde 2026 que l'équipe nationale masculine doit disputer aux Etats-Unis, citant des préoccupations ... Lire la suite

  • Le logo de BNP Paribas à Nantes
    BNP Paribas Asset Management vise €350 mds de collecte nette cumulée d'ici 2030
    information fournie par Reuters 17.03.2026 08:03 

    BNP Paribas a ‌dévoilé mardi la trajectoire financière 2025-2030 de BNP Paribas ​Asset Management et dit anticiper 350 milliards d'euros de collecte nette cumulée d'ici 2030 pour sa nouvelle plateforme ​de gestion d'actifs, avec une croissance annuelle des actifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank