La SEC américaine règle une action civile contre le milliardaire indien Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a conclu jeudi un accord à l'amiable dans le cadre d'une action civile intentée contre le milliardaire indien Gautam Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal, selon des documents judiciaires.