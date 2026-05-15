La SEC américaine règle une action civile contre le milliardaire indien Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a conclu jeudi un accord à l'amiable dans le cadre d'une action civile intentée contre le milliardaire indien Gautam Adani, sous réserve de l'approbation du tribunal, selon des documents judiciaires.
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