La SEC américaine propose de permettre aux sociétés cotées en bourse de ne plus publier de rapports trimestriels sur leurs résultats

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* Certains fournisseurs d'indices pourraient être amenés à revoir leurs méthodes de calcul des indices de référence si cette règle est adoptée

* Les sociétés d'investissement avertissent qu'une fréquence de publication moindre pourrait nuire à la transparence du marché et accroître la volatilité

* Selon les acteurs du marché, les petites entreprises seraient plus enclines à adopter ce changement

(Ajout de détails et de commentaires tout au long du texte) par Suzanne McGee et Douglas Gillison

Le principal régulateur de Wall Street a proposé mardi d'autoriser les sociétés cotées aux États-Unis à passer de rapports trimestriels à des rapports semestriels sur leurs résultats, poursuivant ainsi une idée que le président Donald Trump a personnellement défendue au cours de ses deux mandats.

La proposition de la Securities and Exchange Commission mettrait fin à une obligation vieille de 55 ans imposant aux sociétés cotées aux États-Unis de publier des résultats financiers détaillés quatre fois par an, dans les 45 jours suivant la fin de leurs trimestres fiscaux, ce qui constituerait une refonte majeure de la gouvernance d'entreprise américaine, susceptible de se heurter à l'opposition de certains investisseurs.

"La rigidité des règles de la SEC a empêché les entreprises et leurs investisseurs de déterminer eux-mêmes la fréquence de publication des rapports intermédiaires la mieux adaptée à leurs besoins commerciaux et à ceux des investisseurs", a déclaré mardi Paul Atkins, président de la SEC, dans un communiqué.

Cette mesure est soutenue par les bourses etcertaines grandes entreprises, telles que JPMorgan Chase JPM.N , qui ont fait valoir que les rapports trimestriels imposaient une charge coûteuse aux entreprises.

Elles affirment que cela favorise également le court-termisme des entreprises au détriment de la planification à long terme et qu'il s'agit d'une des raisons de la forte baisse du nombre de sociétés cotées en bourse aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

Certains investisseurs soutiennent toutefois que l'obligation de publier des résultats trimestriels rend les marchés plus transparents et moins volatils, ce qui laisse présager un bras de fer au sein du secteur financier alors que les commentaires officiels sur la proposition afflueront à la SEC au cours des 60 prochains jours.

Avant de finaliser la règle proposée, la SEC devrait trouver un équilibre entre son objectif de réduire les formalités administratives des entreprises "et les besoins des investisseurs qui s'appuient sur des informations en temps opportun pour évaluer les entreprises et allouer des capitaux", a déclaré Bryan Corbett, président-directeur général de la MFA, un groupe professionnel du secteur financier.

Parmi les questions sur lesquelles l'agence a sollicité des commentaires mardi figure celle de savoir si le choix d'une entreprise de publier ses résultats semestriels augmenterait le risque de délit d'initié sur ses actions.

Elle a également sollicité des avis sur l’impact sur les divulgations volontaires, telles que les communiqués de presse et les conférences téléphoniques sur les résultats. Un responsable de la SEC, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les entreprises qui choisissent de publier leurs résultats semestriels peuvent toujours publier des communiqués de presse trimestriels ou organiser des conférences téléphoniques sur les résultats plus fréquemment.

"ASYMÉTRIE D'INFORMATION"

De nombreuses entreprises ne passeront pas nécessairement à ce système immédiatement, voire pas du tout, selon les gestionnaires d’actifs . Pour passer à la publication semestrielle, les entreprises n’auraient qu’à cocher une case sur leur déclaration annuelle de résultats auprès de la SEC. Pour beaucoup, la prochaine occasion de le faire se présentera début 2027.

La proposition reconnaît que la publication semestrielle comporte des inconvénients potentiels, tels que le retard dans la diffusion de certaines informations importantes et l'aggravation de l'"asymétrie d'information", étant donné que certains investisseurs n'ont pas facilement accès à des données alternatives entre les publications de résultats. Cela pourrait "nuire à la perception d'équité, ce qui peut éroder la confiance dans les marchés et réduire la participation aux marchés de capitaux" ainsi que la liquidité, indique la proposition.

Parmi les autres inconvénients potentiels figurent des coûts de capital plus élevés et un contrôle moins efficace des risques liés à la gestion et à la gouvernance.

Un responsable de la SEC a également souligné que les entreprises devront tenir compte des besoins des investisseurs et des analystes, en particulier si leurs concurrents du secteur publient leurs résultats trimestriellement.

Ce changement obligerait également certains fournisseurs d'indices à mettre à jour leurs méthodologies. Si le Nasdaq 100 n'exige pas de ses composantes qu'elles publient leurs résultats trimestriels, des règles de publication trimestrielle régissent l'indice boursier Standard & Poor's 500 .SPX .

Le Nasdaq a déclaré dans un livre blanc publié l'année dernière que la publication de rapports trimestriels est particulièrement contraignante pour les petites et moyennes entreprises, qui doivent consacrer un temps et des ressources disproportionnés pour faire face à la bureaucratie.

"Ce serait une étude de cas intéressante si l'on pouvait démontrer que cette mesure encourage les introductions en bourse" parmi les petites entreprises, a déclaré Mike Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d'investissement chez Glenmede.