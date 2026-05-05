La SEC américaine propose d'autoriser les sociétés cotées à passer à des rapports financiers semestriels

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La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a annoncé mardi dans un communiqué qu'elle proposait de permettre aux sociétés cotées de choisir de déposer des rapports semestriels à la place des rapports trimestriels.