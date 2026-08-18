La SEC américaine poursuit en justice d'anciens dirigeants de Tricolor, un organisme de crédit automobile en faillite

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La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a engagé des poursuites contre l'ancien directeur général et deux autres hauts dirigeants de Tricolor, une société spécialisée dans la vente de voitures d'occasion et les prêts à risque, dont le site a fait faillite, selon un document judiciaire déposé mardi.

Voici plus de détails:

* La plainte, déposée devant le tribunal du district sud de New York, accuse les dirigeants de Tricolor, Daniel Chu, Jerome Kollar et Ameryn Seibold, d'avoir escroqué des investisseurs.

* Les représentants de ces dirigeants n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Tricolor avait déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 7 auprès d’un tribunal du Texas en septembre de l’année dernière, après que la Fifth Third Bank

FITB.O a signalé des activités présumées frauduleuses au sein de l’entreprise.

* La SEC a accusé Chu, Kollar et Seibold d'avoir mis en place un stratagème frauduleux impliquant des déclarations trompeuses concernant des créances liées à des prêts automobiles, qui ont été utilisées comme garantie pour obtenir les liquidités nécessaires au fonctionnement de Tricolor, au respect des clauses restrictives de la dette et au maintien de l'activité.

* "Entre au moins 2020 et septembre 2025, les prévenus Chu, Kollar et Seibold se sont livrés à un stratagème frauduleux qui a fait perdre aux investisseurs des centaines de millions de dollars lors de leurs achats de titres adossés à des actifs", a déclaré l’autorité de régulation des marchés américains dans son dossier judiciaire.

* Au début du mois, un juge fédéral a rejeté la demande de Daniel Chu, , visant à faire rejeter le chef d’accusation principal figurant dans l’acte d’accusation pénal qui lui reproche une fraude systématique ayant conduit à l’effondrement de Tricolor.

* Chu a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation figurant dans son acte d’accusation comportant huit chefs, notamment fraude bancaire, fraude boursière, fraude électronique et association de malfaiteurs. Le procès est prévu pour janvier 2027.