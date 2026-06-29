La SEC américaine inflige une amende de 7,5 millions de dollars à Merrill Lynch (filiale de BofA) pour ne pas avoir suffisamment signalé d'activités suspectes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du communiqué de Bank of America, paragraphe 7) par Jonathan Stempel

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a infligé lundi une amende de 7,5 millions de dollars à Merrill Lynch, la filiale de Bank of America BAC.N , pour avoir omis de déposer de nombreux rapports destinés à signaler des cas de blanchiment d'argent et d'autres activités suspectes de la part de clients.

Merrill n’a ni admis ni nié avoir commis une infraction en acceptant cette amende civile pour ne pas avoir déposé de nombreux rapports d’activité suspecte (SAR) entre avril 2020 et septembre 2024.

* Cette affaire trouve son origine dans le fait que Merrill Lynch s’est appuyée sur le logiciel de surveillance des transactions de Bank of America pour se conformer à la loi fédérale sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), qui impose aux courtiers-négociants de déposer des SAR auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain.

* Selon la SEC, le logiciel regroupait les événements potentiellement suspects en “groupes d’événements” et leur attribuait des “scores de risque”.

* La SEC a indiqué que Merrill n’enquêtait que sur les groupes d’événements présentant des scores de risque d’au moins 20 en vue d’un éventuel dépôt de SAR, alors même que ses analyses internes montraient que certains groupes d’événements dont le score de risque était inférieur à 20 auraient donné lieu à des dépôts de SAR s’ils avaient fait l’objet d’une enquête.

* Merrill a coopéré à l’enquête de la SEC et a déposé de nombreux SAR après avoir abaissé le seuil de déclenchement des examens internes des événements suspects, a précisé l’autorité de régulation.

* Dans un communiqué, la Bank of America, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré qu’elle appliquait des pratiques rigoureuses en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et qu’elle réévaluait en permanence ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent afin de détecter et de signaler toute activité suspecte.