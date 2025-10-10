 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 918,50
-1,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La SEC américaine déclare que les autorités indiennes n'ont pas encore donné suite aux demandes de convocation des dirigeants d'Adani
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que les autorités indiennes n'avaient pas encore donné suite à ses demandes d'assignation à comparaître ou de dépôt de plainte à l'encontre des dirigeants du groupe Adani concernant une fraude présumée sur les valeurs mobilières et un système de corruption de 265 millions de dollars, comme l'a montré un dossier de justice ce vendredi.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank