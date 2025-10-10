La SEC américaine déclare que les autorités indiennes n'ont pas encore donné suite aux demandes de convocation des dirigeants d'Adani

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que les autorités indiennes n'avaient pas encore donné suite à ses demandes d'assignation à comparaître ou de dépôt de plainte à l'encontre des dirigeants du groupe Adani concernant une fraude présumée sur les valeurs mobilières et un système de corruption de 265 millions de dollars, comme l'a montré un dossier de justice ce vendredi.
