La SEC américaine déclare que l'Inde n'a pas encore adressé de convocation aux dirigeants d'Adani dans le cadre de l'inculpation pour corruption

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré que les autorités indiennes n'avaient pas encore donné suite à ses demandes d'assignation et de plainte à l'encontre des dirigeants du groupe Adani pour une fraude présumée en matière de valeurs mobilières et un système de corruption d'une valeur de 265 millions de dollars, comme l'a montré un dossier judiciaire vendredi.

Cette affaire est l'une des tentatives les plus médiatisées d'un organisme de réglementation américain pour obtenir la coopération transfrontalière des autorités indiennes dans une affaire impliquant l'un des plus grands conglomérats de ce pays.

La SEC a déclaré à un tribunal de district de New York qu'elle avait eu des contacts répétés avec le ministère indien du droit et de la justice afin de signifier des documents juridiques au fondateur du groupe Adani , Gautam Adani , et à son neveu, Sagar Adani . Sa dernière communication avec le ministère date du 14 septembre, mais aucune confirmation de livraison n'a été reçue.

"La SEC continuera à communiquer avec le ministère indien du droit et de la justice et à poursuivre la signification aux défendeurs par l'intermédiaire de la Convention de La Haye sur la signification", indique le document.

Aucun des dirigeants du groupe Adani n'est détenu par les États-Unis et tous deux se trouvent actuellement en Inde.

L'année dernière, les procureurs américains de Brooklyn ont dévoilé un acte d'accusation accusant Adani d'avoir corrompu des fonctionnaires indiens pour les convaincre d'acheter de l'électricité produite par Adani Green Energy ADNA.NS , une unité du groupe Adani.

Selon la plainte de la SEC, les dirigeants ont ensuite trompé les investisseurs américains en leur fournissant des informations rassurantes sur les pratiques de l'entreprise en matière de lutte contre la corruption.

Le groupe Adani et le ministère indien du droit et de la justice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Par le passé, le groupe Adani a qualifié les allégations de "sans fondement" et a déclaré qu'il poursuivrait "tous les recours juridiques possibles." En janvier, Adani Green Energy a déclaré avoir nommé des cabinets d'avocats indépendants pour examiner les accusations américaines.